Saadet Partisi'nden olay ÖTV vidosu! 'Devletinden.com daha pahalısı yok!'

Saadet Partisi, geçtiğimiz gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile ÖTV'ye getirilen zamlara sosyal medya hesabından paylaştığı video ile ironik bir tepki gösterdi. Videoda gümrük girişi 140 bin lira olan 2 bin motor üstü otomobillerin eklenen vergiler ve yüksek ÖTV oranıyla 567 bin 108 liraya satışa sunulduğu vurgulandı.

'Üretmediğimiz araçtan, üretenden daha çok kazanıyoruz'

Partinin sosyal medya hesabından yer alan videoda şu ifadelere yer verildi:

*Araç sahibi mi olmak istiyorsunuz? İşte size fırsat. devletinden.com'dan Yüksek ÖTV'li araçlar.

*Yüzde 2020 rekor ÖTV oranıyla, gümrük girişi 150 bin lira olan 2 bin motor üstü otomobilleri; 600 lira TRT payı, 330 bin lira ÖTV, 86 bin 508 lira KDV olmak üzere toplam 567 bin 108 liraya satışa sunuyoruz.

*2002-2019 yılları arasında araç vergilerinden tam 160.9 milyar lira vergi topladık. Üretmediğimiz araçlardan, üretenden daha çok kazanıyoruz. Şimdi sıra sizde. Hemen devletinden.com'a gelin, gümrük giriş fiyatının 4 katına aracınızı alın. devletinden.com, daha pahalısı yok.