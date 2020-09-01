BIST 1.079
DOLAR 7,35
EURO 8,78
ALTIN 466,08
MEDYA

Mucize Doktor 29. bölüm 2. fragmanı

Mucize Doktor dizisi 29. yeni bölümüyle 17 Eylül 2020 Perşembe akşamı FOX'ta olacak. Mucize Doktor'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Mucize Doktor 29. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Mucize Doktor 17 Eylül 2020 Perşembe akşamı FOX'ta...

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel hastanede yaşadıkları...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Selçuk Üniversitesi bi ilki başardı! Korona aşısı projesi Dünya Sağlık Örgütü’nün listesine alındı!
Balıkesir için deprem uyarısı! Prof. Dr. Naci Görür: Gökçeyazı fayı büyük bir tehlike!
Sosyal medyada infial yaratan Kaan Altınok gözaltına alındı
Türkiye'den PKK'lıları ağırlayan Rusya'ya çok sert tepki
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (31 Ağustos 2020)
Merdan Yanardağ, TELE 1'i kurup nasıl medya patronu oldu?
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Zümrüdüanka 10. bölüm fragmanı
Sefirin Kızı 18. bölüm fragmanı
Hemşireye tecavüz edeceğini açıkça yazdı! Hem de bakanı etiketleyerek
Yasak Elma 75. bölüm fragmanı
Gençliğim Eyvah 13. bölüm fragmanı
Amasya'da orman yangını! Alevlere müdahale ediliyor
Maria ile Mustafa 1. bölüm fragmanı
Abe sağlık sorunları nedeniyle istifa etmişti! Japonya'da yeni başbakan için ilk başvuru