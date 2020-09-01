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İstanbul'da atlı zabıta dönemi başlıyor Murat Ongun Twitter'dan duyurdu

'İBB Atlı Zabıta Birimi'nin kurulduğunu açıklayan İBB Sözcüsü Murat Ongun, Taksim'deki ilk provadan görüntüler paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun’un sosyal medyadan duyurduğu gelişme kapsamında ilk prova da Taksim’de yapıldı.

Ongun yaptığı paylaşımda, “İBB Atlı Zabıtası artık hazır. İstanbul’umuza yakışır yeni birimimiz çok yakında şehrin farklı noktalarında, turistik bölgelerde görev yapacak. İlk prova Taksim’deydi” ifadelerini kullandı.

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