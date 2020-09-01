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Süleyman Soylu'ya neden saldırıyorlar biliyor musunuz?

TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter'da yaptığı sert tartışma gündeme oturdu.

TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay, Siirt’te intihar eden 18 yaşındaki İpek Er’e "nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile tutuklandıktan kısa süre sonra tahliye edilen Musa Orhan'ı kastederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın" dedi. Bakan Soylu ise, Atay'ın tweetine, "Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da Senden tam tecavüzcü olur" sözleriyle yanıt verdi. "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın" Şırnak’ta İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmaktan yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan'a ait olduğu iddia edilen telefon mesajları ile ilgili Milletvekili Barış Atay paylaşımda bulundu.

Atay, söz konusu mesajlaşmaları alıntılayarak Soylu'yu etiketledi ve "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın. Hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması, asla unutmaman için uğraşacağız." diye yazdı. Soylu ise, Atay'ın sözlerine şöyle yanıt verdi: Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı; Benden “tecavüzcü kollayıcı” olmaz da Senden tam tecavüzcü olur... Tuma’nın kollayıcısı Dikkat yakalanma... Eski dizi oyuncusu TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, İstanbul'da 5 kişinin kendisine saldırdığını iddia etti. Yerlerde sürükleyip tekmelediklerini söyledi. Ancak saldırı izleriyle ilgili hiç bir kanıt paylaşmadı. Sosyal medyada "#SaldırıTiyatrosu" TT oldu... Hadi Özışık Perde Arkası'nda konuştu.

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