İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! DEAŞ'ın Türkiye emiri Mahmut Özen yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe. İçişleri Bakanı Soylu, "DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı" bilgisini paylaştı. Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı. Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın yakalanan sözde Türkiye emirinin Mahmut Özden olduğunu açıkladı. Soylu şunları söyledi:

- Terör örgütü mensubu kalaşinkofu ile beraber ele geçirildi. Onun zerine ciddi bir araştırma başladı. Talimatı nerden aldı, kimden aldı, ne şekilde aldı diye. Ve netice itibarıyla DEAŞ’ın Türkiye sözde emirine ulaşıldı.

- Daha da genişletildi. Ennihayetinden evinde yapılan aramalarda ve diğer yerlerde yapılan aramalarda bir dijital materyal ve bilgisayarlara el konuldu.

- Bilgisayarda elde edilen süreçlerden, Irak ve Suriye’den sürekli talimat aldığı, 10-12 kişilik gruplar oluşturarak, Türkiye’de eylem hareketlilik oluşturacağı, bir takım silah ve mühimmatların gömüleceği yerler, yine bir takım grupların Türkiye’ye ekonomik açıdan zarar vereceği değerlendirilen gruplara eylem yapmak ve aynı zamanda da siyasi ve devlet adamlarının kaçırılıp Suriye’ye götürülmesi hususunda bir planlarının olduğu çok net bir şekilde ele geçirildi.