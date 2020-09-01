Müge Anlı'da kan donduran olayda flaş gelişme!

Programda uzun süredir konuşulan, Şiar Kılıç cinayetinin perde arkası gün yüzüne çıkmış, olay Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Annesi ve annesinin sevgilisiyle yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın annesi Gülüzar A., Müge Anlı'nın programında canlı yayında kan donduran bir itirafta bulunmuştu. Anne Gülizar, "Sevgilim Hami Kıcı, oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami, 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" demişti.

Feci şekilde dövüldükten sonra yakılarak öldürülen küçük Şiar'ın öldürülmesi olayında annesi Gülüzar ve sevgili Hami Kıcı tutuklanmıştı. Şiar'ın babası Samet Kılıç, 6 ve 7 yaşındaki kızlarının velayetini almak için vekili Av. Gültekin Gepek ile Aile mahkemesine başvurdu. Anne Gülüzar'ın tutuklanması sonrası mahkeme, Şiar'ın iki kız kardeşinin velayetinin geçici olarak baba Samet Kılıç'a verilmesine karar verdi.

Mahkemenin kararı sonrası Şiar'ın babasının avukatı "Şiar'ın ölümü ile ilgili ciddi şüphelerimiz olduğu için velayetin değiştirilmesi davası açtık. Şüphelerimizin her geçen gün artması sebebiyle mahkemeye birden fazla dilekçe ile geçici velayet talebinde bulunduk. Talebimiz kabul edildi. Bundan sonraki süreçte davalı annenin üst hadden cezalandırılması ve çocukların velayetinin tamamen alınması için hukuki süreci takip edeceğiz" şeklinde açıklama yaptı.