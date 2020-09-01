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DÜNYA

Korkunç olay! Berber koltuğundaki müşteriyi infaz etti

KOLOMBİYA'da bir müşteri berber koltuğunda otururken kafasına sıkılarak öldürüldü. Dışarıdan eli silahlı şahsın girmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı

Medellin şehrinde 29 Ağustos’ta gerçekleşen olayda Carlos Andrés Carmona (27) adlı müşteri berber koltuğunda otururken kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurularak öldürüldü.Berberin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde elinde silahlı bir kişinin berber koltuğundaki Carmona’nın başına birkaç el ateş ettiği görülüyor. O sırada Carmona’ya yüz masajı yaptığı görüntülenen berber ise Carmona yere yığıldıktan sonra dükkanı terk ediyor. 

Yerel medyada yer alan haberlerde, bölgede iki yerel çete arasında yaşanan olaylar nedeniyle bu tarz vakaların artmasına rağmen yetkililerin durumla alakalı herhangi bir açıklama yapmadığı belirtildi.

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