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Şırnak'ta bekçi ile polis nöbette kavga etti! O anlar güvenlik kamerasına yakalandı

ŞIRNAK'ta yol kontrol noktasında görevli polis memuru ve bekçi, yumruk yumruğa kavga etti. Kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

30 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında sanayi sitesi yakınlarındaki yol kontrol noktasında meydana gelen kavgada uygulamada görevli polis memuru ve bekçi, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle ikili yumruk yumruğa kavga etti. Polis ve bekçinin silahlarının düştüğü kavga, yol kontrol uygulamasında görev yapan diğer güvenlik görevlilerin araya girmesiyle sonlandı.

Kavganın ardından Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan incelemede, kavgaya karışan polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı. Kavga anı ise yol kontrol uygulamasındaki güvenlik kamerasına yansıdı.

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