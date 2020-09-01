Murat Dalkılıç Hande Erçel'den boşalan kalbini kime kaptırdı?

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk dedikoduları gündemdeyken Murat Dalkılıç bombayı patlattı. Yakışıklı şarkıcı Murat Dalkılıç uzun süredir birlikte olduğu Hande Erçel'den geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Murat Dalkılıç "Hande Erçel'in rol arkadaşı Kerem Bürsin ile yakınlaştığı, bu sebeple ayrıldığınız iddiası doğru mu?" sorusuna "Öyle bir şey yok." yanıtını vermişti. Murat Dalkılıç'ın son hamlesi "Murat Dalkılıç Hande Erçel'i çabuk unuttu" dedirtti. Murat Dalkılıç'tan Milli voleybolcu Derya Çayırgan'a aşk pası geldi haberleri kulaktan kulağa yayıldı..

Çıkan haberler, Murat Dalkılıç Hande Erçel aşkını ne çabuk unutturdu derdirten cinsten ! 37 yaşındaki sanatçı, milli voleybolcu Derya Çayırgan'ı sosyal medyada takibe aldı. Dalkılıç, güzel sporcunun Instagram hesabındaki birçok fotoğrafına beğeni bıraktı. Güzelliğiyle dikkat çeken voleybolcu Derya Çayırgan da Murat Dalkılıç'a kayıtsız kalmadı. Çayırgan da Dalkılıç'ın aşk pasını karşılıksız bırakmadı. O da genç popçuyu Instagram'da takibe alıp paylaşımlarını beğenmeye başladı. Şimdilik sosyal medyada flörtleşen ikilinin, yeni bir aşka yelken açıp açmayacağı ise merak konusu !