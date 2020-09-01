Galatasaray'dan atak üstüne atak! Fatih Terim'in gözdesi geliyor

Yönetim, Milan'la sözleşmesi biten Giacomo Bonaventura'ya kanca attı. 31 yaşındaki İtalyan yıldızın menajeriyle temas kuran G.Saray böylece ilk adımı atmış oldu.

Sarı-Kırmızılılar'ın kısa süre içinde Bonaventura'yla da yüz yüze görüşmesi bekleniyor.

Milan'dan yeni sözleşme teklifi alan yıldız futbolcuya birçok kulübün de talip olduğu belirtiliyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin bu zor transferi bitirip bitiremeyeceği büyük bir merakla bekleniyor.

Ayrıca gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'i sevindiren bir gelişme yaşandı.

Genç oyunculara şans vermesiyle tanınan Terim, 20 yaşında olmasına rağmen geçtiğimiz sezon 10 gol 7 asistlik performansa imza atan genç yıldızı takibe almıştı.

Galatasaray, bu flaş transfer için ilk adımını attı.

Sarı-Kırmızılı yönetim gözünü bu kez Norveç'in Bodo Glimt takımında oynayan Petter Hauge'ye çevirdi.

Hem sağ hem de sol kanatta oynayabilen 20 yaşındaki oyuncu bu sezon 10 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi

Sarı-kırmızılı yönetimin Bodo Glimt'e ilk sezon kiralama, ikinci sezon için de satın alma opsiyonlu bir teklifte bulunduğu öne sürüldü. Norveç Kulübü ile pazarlıkların sürdüğü belirlendi.

Teknik Direktör Fatih Terim'in de Norveçli futbolcuyu takımda görmeyi çok istediği gelen bilgiler arasında. Oyuncunun her iki kanatta da oynamasının tercih nedeni olduğu öne sürüldü.

Galatasaray ile Bodo Glimt arasında yapılan pazarlıkların bu hafta içinde tamamlanması bekleniyor. 20 yaşındaki oyuncunun da Sarı-Kırmızılı takımda oynamayı çok istediği ortaya çıktı.