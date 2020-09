Can Ataklı'dan İmamoğlu'na: Küçük Tayyip olma!

Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul için sarf ettiği ve Sabah gazetesinin ilgili tarihteki birinci sayfasında haberleştirdiği "Çöp, çukur, çamur yeniden kabus oldu" sözlerine tepki gösterdi. İstanbul için böyle bir durum olmadığını söyleyen Ataklı, Ekrem İmamoğlu'nu bu yorumlar karşısında "Tweet atma! İş yap" diye seslendi. Can Ataklı, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı hayali olduğunu söyleyerek "Bu cumhurbaşkanlığı hayalini bırakın... Herkes küçük Tayyip olmasın abi! Belediye başkanıyım, oradan da cumhurbaşkanı olacağım. Bırakın!" ifadelerini kullandı.

Can Ataklı, daha önce de İmamoğlu'nu sert bir şekilde eleştirmiş ve özür dilemişti. Tele-1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da, Can Ataklı'nın Ekrem İmamoğlu'ndan özür dilediğini açıklamıştı. Yanardağ; "İktidar dururken muhalefetle uğraşacak bir halimiz yok. İstanbul'u kazanan ekip bellidir. Bunu hep beraber kazandık. Bunun başında da, bunu simgeleyen kişi de Ekrem İmamoğlu'dur" iddiasında bulunmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; Can Ataklı ve Merdan Yanardağ'ın açıklamalarının ardından Tele-1 Televizyonu'na reklam vermesi dikkat çekmişti. Peki şimdi Can Ataklı'nın bu eleştirileri sonrası ne olacak? Merdan Yanardağ konu hakkında açıklama yapacak mı? Hadi Özışık Perde Arkası'nda konuştu.