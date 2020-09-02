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Barış Atay'ın saldırı tiyatrosunu Hadi Özışık ifşa etti!

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'ın saldırıya uğradığı gece yanında olan kişi Pınar Güsar çıktı.

Manken olan Pınar Güsar 2013 yılında işadamı Erdem İpekçi ile evlenmişti. Manken ve oyuncu Pınar Güsar, 3 gün 3 gece süren Hint düğünü ile evlendikten sonra piyasadan çekilmişti. Uzun süredir ismi duyulmayan Pınar Güsar, TİP Milletvekili Barış Atay ile yeniden gündeme oturdu. Barış Atay'ın Kadıköy'de eğlence çıkışı saldırıya uğradığı gecede yanındaki ismin Pınar Güsar olduğu ortaya çıktı.

Pınar Güsar ile Barış Atay 15 gün önce bir arkadaş ortamında tanışmışlar. Pınar Güsar o gece Barış Atay ile baş başa eğlenmeye gitmiş. Saldırıyla ilgili çalışma yapan polis 4 kişinin kimliğini belirledi. Bu kişilerden 3'ünün uyuşturucu bağımlısı olduğu ortaya çıktı. Diğer kişinin de badigard olarak çalıştığı tespit edildi. Hadi Özışık, Barış Atay'ın saldırı tiyatrosunun ayrıntılarını Perde Arkası'nda Süleyman Özışık ile konuştu.

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