BIST 1.085
DOLAR 7,37
EURO 8,78
ALTIN 466,84
MEDYA

Baraj 4. bölüm fragmanı

Baraj dizisi 4. yeni bölümüyle 8 Eylül 2020 Salı akşamı FOX'ta olacak. Baraj'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Baraj 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Baraj'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Baraj 8 Eylül 2020 Salı akşamı FOX'ta...

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı 'Baraj' isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkan yapımda Nazım’ın, internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le tanışma hikayesi konu alınıyor.

Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım, yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Araç muayenelerinde yeni dönem için ilk adım
Washington Post'ta yayınlanan Türkiye analizi dikkat çekti
Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a sert tepki
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (1 Eylül 2020)
Habertürk'ten ayrılan Erdoğan Aktaş, Sözcü TV'nin başına geçti
32 milyonluk büyük ikramiye sahibine kavuştu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hekimoğlu 16. bölüm fragmanı
CHP sözcüsü Öztrak'ın gafı paylaşım rekoru kırıyor
Yeniden Refah Partisi'nden CHP'li Aylin Nazlıaka hakkında suç duyurusu
Alman polisinin yaşlı kadına şiddeti tepki çekti
Büşra Hemşire'ye 'tecavüz' tehdidinde bulunan Süleyman Kaan Altınok bakın ne dedi?
Google'dan Türkiye'de yayınlanan reklamlar kararı! Ek yüzde 5’lik kesinti yapacak
Tırnakçı kadından market sahibine garip tehdit! Tecavüz etti derim...
Barış Atay nereli eşi Beste Sultan Kasapoğulları kimdir?