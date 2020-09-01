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CHP

CHP sözcüsü Öztrak'ın gafı paylaşım rekoru kırıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, çok konuşulacak bir gafa imza attı. Öztrak, partisinin adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa sahip çıktığını söyledi. Bu sözler, AK Partili sayfalarda paylaşım rekoru kırıyor.

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Faik Öztrak, çok konuşulacak bir gafa imza attı.

CHP'nin adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı olduğunu söylemek isteyen Öztrak, partisinin adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa sahip çıktığını ifade etti.

Ak Partili sayfalar paylaşıyor

Öte yandan; CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın bu gafı sosyal medyada AK Partili sayfalar tarafından tekrar tekrar paylaşılıyor ve izlenme rekorları kırıyor.

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