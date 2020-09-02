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Antalya'dan şoke eden görüntüler! Düğünde ortalık savaş alanına döndü

ANTALYA’da koronavirüse rağmen sokak ortasında yapılan düğünde kavga çıktı, sandalyeler havada uçuştu. Bir kişinin başından yaralandığı olay polisin olay yerine gelmesiyle son buldu.

Antalya'da  koronavirüse rağmen düğünlerden vazgeçilmiyor. Dün akşam sokak ortasında düzenlenen düğünde taraflar arasında sebebi tespit edilemeyen tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, tarafların birbirlerine sandalyeleri fırlattığı görüldü. Kadın ve çocukların arada kaldığı kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü.
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Polisin araya girmesiyle son bulan kavgada bir kişinin başına şişe çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi.

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