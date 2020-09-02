Belarus'ta KGB ajanları sokakta feci şekilde dövüldü! Göstericiyi kaçırmak istediler

Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun istifasını isteyen muhalefetin sokak gösterileri sürüyor. Önceki günkü gösteriler sırasında yaşanan bir olay ise, sokaktaki muhalifler arasındaki birliği ve dayanışmanın gücünü gösterdi.

Gizli servis KGB ajanları, gösteriler sırasında bir protestocuyu kaçırmak istedi. KGB ajanlarının eylemini farkeden göstericiler anında müdahale etti. KGB ajanları tekme tokat dövülürken, kaçırmak istedikleri gösterici de ellerinden alındı.