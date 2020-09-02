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DÜNYA

Belarus'ta KGB ajanları sokakta feci şekilde dövüldü! Göstericiyi kaçırmak istediler

BELARUS'ta gösteriler sürerken, KGB ajanları bir göstericiyi kaçırmak istedi. Durumu farkeden diğer göstericiler KGB ajanlarına meydan dayağı çekti...

Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun istifasını isteyen muhalefetin sokak gösterileri sürüyor. Önceki günkü gösteriler sırasında yaşanan bir olay ise, sokaktaki muhalifler arasındaki birliği ve dayanışmanın gücünü gösterdi. 

Gizli servis KGB ajanları, gösteriler sırasında bir protestocuyu kaçırmak istedi. KGB ajanlarının eylemini farkeden göstericiler anında müdahale etti. KGB ajanları tekme tokat dövülürken, kaçırmak istedikleri gösterici de ellerinden alındı. 

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