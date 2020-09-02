BIST 1.085
DOLAR 7,37
EURO 8,78
ALTIN 466,84
MEDYA

Menajerimi Ara 3. bölüm fragmanı

Menajerimi Ara dizisi 3. yeni bölümüyle 8 Eylül 2020 Salı akşamı Star'da olacak. Menajerimi Ara'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Menajerimi Ara 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Menajerimi Ara'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Menajerimi Ara 8 Eylül 2020 Salı akşamı Star'da...

Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal…

Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans’ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle’yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle’nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris’in ona yaptığı iş teklifini kabul eder.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Araç muayenelerinde yeni dönem için ilk adım
Washington Post'ta yayınlanan Türkiye analizi dikkat çekti
Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a sert tepki
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (1 Eylül 2020)
Habertürk'ten ayrılan Erdoğan Aktaş, Sözcü TV'nin başına geçti
32 milyonluk büyük ikramiye sahibine kavuştu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Baraj 4. bölüm fragmanı
Hekimoğlu 16. bölüm fragmanı
Yeniden Refah Partisi'nden CHP'li Aylin Nazlıaka hakkında suç duyurusu
CHP sözcüsü Öztrak'ın gafı paylaşım rekoru kırıyor
Alman polisinin yaşlı kadına şiddeti tepki çekti
Google'dan Türkiye'de yayınlanan reklamlar kararı! Ek yüzde 5’lik kesinti yapacak
Büşra Hemşire'ye 'tecavüz' tehdidinde bulunan Süleyman Kaan Altınok bakın ne dedi?
Barış Atay nereli eşi Beste Sultan Kasapoğulları kimdir?