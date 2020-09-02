Fenerbahçe'ye sürpriz kanat! Garry Rodrigues'in yerine...

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Garry Rodrigues ile yollarını ayırmak isteyen sarı-lacivertlilerin gündemine flaş bir isim geldi. İşte yaşanan son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

Mert Hakan Yandaş'la başlayan transfer silsilesi, son olarak Enner Valencia'nın duyurulmasıyla 'şimdilik' son buldu.

Teknik patron Bulut ise transferlerin devamının olacağını Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçı sonrası vermişti. Bulut maç sonu yaptığı açıklamada 2-3 transfer daha yapacaklarını taraftarlara müjdelemişti.

Kadrosuna hem kanat mevkilerinde hem de forvet mevkisinde oynayabilen Mame Thiam ve Enner Valencia'yı katan Fenerbahçe'de ilk ayrılık kulübün basın sözcüsü tarafından açıklanmıştı.

Kanarya ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues, sözleşmesine rağmen yapılan transferlerden sonra takımdan ayrılmak ve Olympiakos'a gitmek istediği belirtildi.

Konuyla ilgili Al Ittihad Basın Sözcüsü Hüseyin El Şerif, ise geçtiğimiz günlerde "İnanıyorum ki bir anlaşma sağlayacağız ve sonunda Garry Rodrigues kariyerine Olympiakos'ta devam edecek. Oyuncu Al Ittihad'a geri dönmek istemiyor. Takım da bu yüzden onu satmayı ve sözleşmesinden kurtulmayı istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bu gelişmeler neticesinde Garry Rodrigues'in ayrılması durumunda Kanarya, planını belirledi ve sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Sarı-lacivertli takım, Dinamo Kiev forması giyen Carlos de Pena için kulübüne teklifini sundu.

Güncel değeri 2 milyon Euro olan Uruguaylı sol kanat için Ukrayna ekibi ilk etapta F.Bahçe'den 5 milyon Euro talep etti.

Roma ve Napoli'nin de izlediği belirtilirken, İtalyan ekiplerinin resmi bir girişimi olmadığının da altı çizildi.

Kadrosuna Lemos'u katan sarı-lacivertliler, bu transferi gerçekleştirmesi durumunda 2. Uruguaylı'yı renklerine bağlamış olacak.

28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon takımıyla 37 maça çıkarken 9 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.