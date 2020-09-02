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Çağatay Ulusoy'un son hali şaşırttı

Son dönemde aldığı kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, bir arkadaşının düğününe katıldı. Ulusoy'un değişimi sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Sık sık aldığı kilolarla gündeme gelmeye başlayan yakışıklı oyuncu, bir süredir eski formuna dönemiyor. Son olarak yakın bir arkadaşının düğününe katılan Çağatay Ulusoy'u görenler tanıyamadı. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyaya düştü.

Hayranları hayal kırıklığı yaşadı. Adını Feriha Koydum dizisiyle ünlendikten sonra Medcezir ile şöhretini pekiştiren ve ardından İçerde ve Hakan Muhafız gibi yapımlarla boy gösteren Çağatay Ulusoy'un, son görüntüsü hayranlarını oldukça şaşırttı. Yeni filmi için kilo aldığı söylenen Çağatay Ulusoy bir arkadaşının düğününde boy gösterdi.

Sakallarıyla da dikkat çeken Ulusoy'un son görüntüsü, sosyal medyada gündem oldu. Hayranları her haliyle beğeniyoruz dese de,Ulusoy'un bu hali hayranlarında hayal kırıklığı yarattı. Ünlü oyuncunun yeni filmde çöpçüyü canlandıracağına ilişkin haberler basına yansımıştı.

Ulusoy'un yeni filminin ne zaman vizyona gireceği ise henüz bilinmiyor. Ancak söylentilere göre, yakışıklı oyuncu yakın zamanda Menajerimi Ara dizisinde misafir oyuncu olarak yer alacak.

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