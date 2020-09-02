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Beştepe'deki 30 Ağustos kutlamaları ağızları açık bıraktı!

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Zafer Konseri başladı. Gösteride 300 İHA ile ışıklı gösteri düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anıtkabir ziyareti ile başlayıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabulü ile devam eden kutlamalar, geçit töreninin ardından akşam da sürdü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından 20.30'da Zafer Bayramı’na özel konser verdi.

Konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın YouTube kanalları ve sosyal medya hesapları ile televizyon kanallarından canlı yayınlandı. Konserin ardından İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile "30 Ağustos Zaferi" temalı ışık gösterisi düzenlendi. Hadi Özışık Perde Arkası'nda Beştepe'deki 300 İHA ike yapılan muhteşem gösteriyi değerlendirdi.

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