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Ünlü çiftin büyük kavgası! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit birbirine girdi

Magazin dünyasında parmakla gösterilen ünlü çift, yaz başından bu yana Bodrum'daki, evlerinde tatildeler. Şu sıralar ortalıklarda öyle bir iddia dolaşıyor ki, herkeste şok etkisi yarattı.

Uçankuş TV'nin haberine göre, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Bodrum'daki yazlıklarında birbirlerine girdi. Sesler yükseldi. Araya komşular girdi.

Peki kavga nasıl başlamıştı?
Şimdi başa dönelim...

Oğulları Karan ile bire bir ilgilenen Fahriye Evcen'de oyunculuğa ara vermişti.
Burak Özcivit'te Kuruluş Osman dizisinin sezon arası vermesiyle soluğu eşi ve oğlunun yanında almıştı.

Yeni sezon çekimleri öncesi İstanbul'a gidip gelen Burak Özcivit, ilk fırsatta soluğu Fahriye ve oğlu Karan'ın yanında alıyor.

Ne olduysa işte bundan sonra oldu.

Ünlü çift, gece yarısı önce içeride kavga etmeye başladı. Ardından oğulları Karan’ın bu durumdan etkilenmemesi için havuz başına gidip orada kavgaya devam etti.
Sesler yükseldi. Karşılıklı bağırışmalar komşuları rahatsız etti.
Tartışma esnasında eski defterlerin de açıldığı, Fahriye Evcen’in Özçivit’e bağırışlarının çevredeki kişiler tarafından duyulduğu da söylendi.

İddia o ki, tartışma seslerini duyan komşuların bu durumdan rahatsız olup olaya müdahale ettikleri de söylentiler arasında!

Bakalım ünlü çiftten konu ile ilgili bir açıklama gelecek mi?

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