Burak Özçivit Fahriye Evcen kavgası şoke etti sesler giderek yükseldi

Geçtiğimiz günlerde uzun bir sürenin ardından İstanbul gecelerinde görüntülenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit hakkında kavga iddiası şoke etti. İddialara göre, İstanbul'da kısa bir süre geçirmenin ardından Bodrum'daki yazlığa dönen çift, fena kavga etti.