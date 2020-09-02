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Çocuğunu havaya kaldırıp çekyata fırlattı! Dehşete düşüren görüntüler

SAMSUN'da, eşinden boşanan Nejdet Ö.'nün çocuğuna şiddet uyguladığı anlar bir yakını tarafından kaydedildi. Vicdansız adamın küçük oğlunu çekyata fırlattığı görüntüler büyük tepki çekti.

Samsun'da polis memuruyken görevden ihraç edildiği belirtilen Nejdet Ö., 7 yıl önce eşinden boşandı. Çocuğu Muhammed Ö.'nün (10) velayeti ise kendisine verildi. İddiaya göre Nejdet Ö., çocuğuna şiddet uygulamaya başladı. Bu anlardan biri ise kendi yakınlarınca cep telefonuyla kaydedildi.

Ne zaman çekildiği belirtilmeyen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Nejdet Ö.'nün, oğlu Muhammed Ö.'yü havaya kaldırıp, çekyatın üzerine savurduğu görüldü.

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