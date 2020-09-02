İşte Meis Adası'ndaki Yunan askerleri! Devriye gezerken Antalya'dan görüntülendiler

Uluslararası haber ajansı AFP, 28 Ağustos'ta Yunanistan'ın Meis Adası'na asker çıkardığını duyurmuştu. Antalya'nın Kaş ilçesinden 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'nda devriye gezen Yunan askerlerini görüntülendi.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri takip eden TRT World ekibi, Antalya'nın Kaş ilçesinden Meis adasındaki Yunan askerlerinin devriye gezişini görüntüledi. TRT muhabiri Hüseyin Günay şu bilgileri paylaştı:

- Bize 2 kilometre uzaklıktaki o noktayı TRT World ekibi tele objektif ile görüntüledi. Askeri araç yüksek tepeye çıkıyor ve Yunan bayrağı altındaki noktaya ilerliyor.

- Özellikle bölgede hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle, buharlaşmanın fazla olduğundan, ada çevresini yakından görüntülemek pek de mümkün olmuyor."

AFP 28 Ağustos'ta duyurdu Fransız haber ajansı AFP, 28 Ağustos'ta servis ettiği fotoğraflarda Yunan askerlerinin, içinde turistlerin de bulunduğu bir feribotla Meis adasına indiğini duyurmuştu.

Yunanistan'ın askeri sevkiyat yaptığı haberleriyle gündeme gelen, Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, Türkiye kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2,1, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor.