Mine Kırıkkanat tepki çekti Türk milleti cahil ve kültürsüz

Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat TELE 1'de bir programa konuk oldu. Konuk olduğu canlı yayında tepki çeken sözlere imza atan Kırıkkanat, Türk milletini aşağıladı.

Kırıkkanat, İran'ın bile kültür seviyesinin Türk insanından yüksek olduğunu iddia etti

"Avrupa ülkelerinde kültür daha yüksek"

Kırıkkanat, skandal konuşmasınd şu ifadelere yer verdi:

"Tabi ki cahillerimiz çoğunlukta. Yeni bir standart dediğimiz bir kültür Avrupa ülkelerinde çok daha yüksek. Hatta İran'da daha yüksek. Bizde o çok daha aşağıda olduğu için, bu kanıksamak aslında kültürsüzlük anlamına geliyor.

Batı kültüründe devamlılık vardır. Bizde bu bile yok ya.. Ya bizde bu bile yok. Bu bile yok. İktidardaki cahil sağcılarımıza ne olduğunu henüz anlatamadık.

"Cehalet desen diz boyu"

İşte bizde bu çok eksik çünkü cahil sayımız... Çok önemli bir Latince söz vardır. Kültürlü insanlar için program yaptığımdan söyleyebilirim. Sözsel belleği olan, ondan da her şeyi uçan bir seçmen kitlesi. Özenle yetiştirdikleri, cehaletle eğittikleri seçmen kitlesi... Sen istediğini söyle seçmenine, o cahil. Hatta daha kültürsüz... Anlatabiliyor muyum?Cehalet desen diz boyu... İşte bu kültürsüzlüktür. Şaşırdım olanlar karşısında."

Kırıkkanat'ın sözleri sosyal medyada ünlü isimler, siyaset dünyası ve vatadandaşlar tarafından büyük tepki çekti.