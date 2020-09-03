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CHP Milletvekili Murat Emir paylaştı! Hastanedeki korona testi kuyruğunun sonu yok

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Murat Emir, başkentteki Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs testi bekleyen vatandaşların görüntüsünü paylaştı...

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Murat Emir, başkentteki Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs testi bekleyen vatandaşların görüntüsünü paylaştı.

CHP’li Emir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların test yaptırmak için sıra beklediğinin ve Sağlık Bakanlığı’nın verilerinin gerçeği yansıtmadığının altını çizerek, şunları belirtti:

“Cumhurbaşkanlığında nüfuslu kişiler kolayca test yaptırabilirken vatandaşlar hastanelerde bu şekilde saatlerce bekliyor. Bu görüntüler Ankara Dışkapı Hastanesi'nden geldi. Bakanlık rakamlarla halkı aldatıyor ancak işte hastanelerin hali.”

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