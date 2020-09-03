Tele1 kapandı, iddialar çok ciddi! Cüneyt Özdemir neden hedefte

RTÜK bunun üzerine Tele1'e 5 gün ceza vermişti. İşte o ceza Eylül'de hayata geçince, Merdan Yanardağ ekranda aslı astarı olmayan iddialarda bulundu. Önce Cüneyt Özdemir'i hedef aldı. Nedim Şener, Mete Yarar ve Hadi Özışık... Yanardağ'ın hedefindeki diğer isimlerdi. Dediği şuydu, "Bizi hedef gösterdiler RTÜK Tele1'i kapattı..." Tabi bir de etiket oluşturdular, #Tele1susturulamaz Ve fakat...

Yurt Gazetesi'nin sahibi... Merdan Yanardağ'ın eski patronu... Durdu Özbolat öyle şeyler söyledi ki medya gündemi altüst oldu. Yanardağ'ı dolandırıcıkla suçladı Özbolat. Tabii karşılık aldı Yanardağ da aynı suçlamada bulunuyor. Bu iddialar karşısında duayen gazeteci Uğur Dündar sessizliğini koruyor. Yılmaz Özdil gibi isimler de Merdan Yanardağ'a destek veriyor..