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Aksungur 20 bin feet irtifada Türk bayrağı çizdi

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), AKSUNGUR İHA'nın 49 saat havada kalarak, 20 bin feet irtifada gökyüzüne Türk bayrağını çizmesinin görüntülerini paylaştı.

TUSAŞ'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "49 saat havada kalarak 59'uncu test uçuşunu tamamlayan AKSUNGUR, 20 bin feet irtifada ay yıldızlı bayrağımızı gökyüzüne çizdi. Her şey vatan için" denildi. 

Paylaşılan görüntüde, AKSUNGUR'un havadaki ve çizdiği ay yıldızlı bayrağın görüntüsü yer aldı.

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