BIST 1.083
DOLAR 7,43
EURO 8,79
ALTIN 461,88
İNTERNETHABER TV

Sapık şeyhin ses kaydı ortaya çıktı! Küçük kızı böyle istismar etmiş

12 yaşındaki kız çocuğunu cinsel istismar suçundan tutuklanan Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın her şeyi itiraf ettiği ses kaydı ortaya çıktı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Kuzuluk mahallesinde bulunan dergâhta gerçekleşen iğrenç olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan Fatih Nurullah ile istismara uğrayan küçük kızın babası F.A. arasında geçen konuşma, şeyh Nurullah'ın çirkin yüzünü gün ışığına çıkardı.
Fatih Nurullah, baba F.A.’ya yaptıklarının bir kısmını anlatıyor. Kaydın içeriğinde 12 yaşındaki çocuğa yaptığı istismarı itiraf eden Fatih Nurullah, yaptıklarının ortaya çıkmaması için baba F. A.’yı ikna etmeye çalıştı.


Ses kaydında, Fatih Nurullah küçük kıza cinsel yönden yaklaştığını bu videoda açıkça ifade ediyor.

İşte o ses kaydının tamamı!

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı! son durumu nasıl hastaneye yatırıldı
2020 tohum satış fiyatları açıklandı! Yüzde 20 zam yapıldığı ortaya çıktı
Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz: Ağır hasta sayısı artabilir
Fenerbahçe'de Jose Sosa antrenmanlara başladı
Emtia piyasasında en çok kazandıran yatırım araçları! Gümüş mü altın mı kazandırır?
Avcılar'da metrobüsten duman yükseldi, yolcular tahliye edildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fatih Nurullah ses kaydı! Uşşaki tarikatı lideri : Sarılıp öpüşme bir sevişme yani
Bingöl'de evinin camlarını silmeye çalışan kadının yere düşme anı
Dün başlamıştı! Kastamonu'daki orman yangınında son durum ne?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz tepkisi: Geldikleri gibi giderler
Mine Kırıkkanat tepki çekti Türk milleti cahil ve kültürsüz
O ülkede durum fena! Son 24 saatte en yüksek günlük vaka sayısı
CHP Milletvekili Murat Emir paylaştı! Hastanedeki korona testi kuyruğunun sonu yok
Afyonkarahisar'da bir köy karantinaya alındı