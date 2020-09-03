Sapık şeyhin ses kaydı ortaya çıktı! Küçük kızı böyle istismar etmiş

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Kuzuluk mahallesinde bulunan dergâhta gerçekleşen iğrenç olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan Fatih Nurullah ile istismara uğrayan küçük kızın babası F.A. arasında geçen konuşma, şeyh Nurullah'ın çirkin yüzünü gün ışığına çıkardı.

Fatih Nurullah, baba F.A.’ya yaptıklarının bir kısmını anlatıyor. Kaydın içeriğinde 12 yaşındaki çocuğa yaptığı istismarı itiraf eden Fatih Nurullah, yaptıklarının ortaya çıkmaması için baba F. A.’yı ikna etmeye çalıştı.



Ses kaydında, Fatih Nurullah küçük kıza cinsel yönden yaklaştığını bu videoda açıkça ifade ediyor.

İşte o ses kaydının tamamı!