Hazal Kaya isyan etti! Kilolu kadına başrol verilmiyor...

Takoz kullandığı ve şeker hastalığı yüzünden aldığı kilolar için sosyal medyada yaralayıcı şeyler yazıldığını belirten oyuncu, “Bunu hassas insanlara yaptığınızda, zayıflama haplarıyla kendilerini öldürmelerine bile sebep olabiliyorsunuz, yapmayın!’ şeklinde konuştu..

Kilo aldığı bir dönemde kapak çekimine gidip, sonrasında iç sayfalara aldığını öğrendiğini belirtti. Kaya açıklamasında, “Küçük yaştan beri oyunculuk yaptığım için herkesin gözünün önünde yaşadım başıma gelenleri. Önce ‘takoz kullanıyor’ haberleri çıktı. Boyum kısaymış, onun altı çizildi. Düşük zekalı şakaların, soruların sonu gelmedi. Sonra kilo aldığım bir dönem oldu. Şeker hastalığımın tespit edildiği dönemdir hatta. Korkunç başlıklar atıldı. Sosyal medyada çok yaralayıcı olabilecek şeyler yazıldı, çizildi. O dönem çıkıp ‘Bunu hassas insanlara yaptığınızda, zayıflama haplarıyla, ameliyatlarla kendilerini öldürmelerine bile sebep olabiliyorsunuz’ dedim.Daha çok güçlenmek, başkalarına da güç vermek arzusu yarattı bu uğradığım şiddet. ‘Taş gibi kadın’ dediğim birinin diz kapağının üstünde yağlanma oldu diye üzüldüğünü gördüğüm gün kafam açıldı. Dizi sektörü de kilolu diye kadına başrol vermiyor" diyerek isyan etti.

"Bu uğradığım şiddet, başkalarına güç vermek arzusu yarattı” diye konuştu. “Kilo aldığım dönemde dergiler için kapak çekimine gidip, sonrasında iç sayfalara alındığımı öğrendiğim oldu” diyen Kaya, "Dizi sektörü de kilolu diye kadına başrol vermiyor." ifadelerini kullandı. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan ve büyük hayran kitlesine sahip olan Hazal Kaya evlendi ve kısa sürede anne oldu.