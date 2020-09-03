Fatih Nurullah ses kaydı! Uşşaki tarikatı lideri : Sarılıp öpüşme bir sevişme yani

12 yaşındaki kız çocuğunu cinsel istismar suçundan tutuklanan Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın her şeyi itiraf ettiği ses kaydı ortaya çıktı. Sakarya’nın Akyazı ilçesi Kuzuluk mahallesinde bulunan dergâhta gerçekleşen iğrenç olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan Fatih Nurullah ile istismara uğrayan küçük kızın babası F.A. arasında geçen konuşma, şeyh Nurullah'ın çirkin yüzünü gün ışığına çıkardı.

Odatv'nin yayınladığı konuşmada, Fatih Nurullah, baba F.A.’ya yaptıklarının bir kısmını anlatıyor. Kaydın içeriğinde 12 yaşındaki çocuğa yaptığı istismarı itiraf eden Fatih Nurullah, yaptıklarının ortaya çıkmaması için baba F. A.’yı ikna etmeye çalıştı.

*Ben yani diyorum, ben kaçıp gideyim yani bu Türkiye veya bu iş ifşa olursa ben daha duramam buralarda. Millete rezil oluruz. Ben insan içine çıkamam ya intihar edeceğim ya gideceğim yani ikisinden birisi

*Böyle ileri gitmek veya bir bekaretine, namusuna, iffetine afedersin bir sevişme vesaire uzun bir şey yok. Bir geldi işte sarılıp öpüşme olmuş o kadar yani. O da yani ben günahım neyse çekeyim yani. Varsa gel canımı istiyorsan canım burada