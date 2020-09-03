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Tarihi Kapalıçarşı’da yılan paniği kamerada 2 metrelik yılan saldırdı

Tarihi Kapalıçarşı’da bir giyim dükkanına giren yılan çalışana saldırdı. Çarşıda paniğe yol açan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kapalıçarşı esnafı Muhammet Ali İhsan “2 metrelik yılan bana saldırmaya başladı” dedi.

İhlas Haber Ajansı

Olay, dün öğlen saatlerinde Kapalıçarşı’daki bir giyim dükkanında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, dükkan çalışanı Muhammet Ali İhsan, üst kata ürün çıkardığı sırada yukarıdan aşağı sarkan yılanı fark etti. Yılan dükkan çalışanına saldırırken güvenlik kamerasının kablosuna dolandı. Dükkan çalışanı saldırıdan dolayı büyük korku yaşarken herhangi bir yara almadan kurtuldu.
Dükkan sahibi ve çalışanlar durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. Dükkan içerisinde yapılan aramalarda tezgahın arkasına doğru kaçan yılan bulunamadı. Tarihi çarşıda esnaf işlerine devam ederek yılan paniği sürüyor.

Olay anı kamerada
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde dükkan çalışanı merdivenden yukarı doğru çıkarken yılanın saldırısına uğruyor. Yılan kabloya dolanırken çalışan kendini kurtarıyor.

“2 metrelik yılan bana saldırmaya başladı”
Yılanın kendisine saldırdığı anı anlatan Kapalıçarşı esnafı Muhammet Ali İhsan, “Mal geldi. Yukarı çıkarmaya çalıştım. Merdiveni açtım sol elimde mal vardı. Malı koymak için yukarı çıktım. Elimde bir şey hissettim. Ani bir şekilde elimi silkeledim. Kabloya yılan dolandı. 2 metrelik yılan bana saldırmaya başladı. Ben de çekildim. Yılan aşağıya düştü. Tezgah arkasına bir yere gitti” diye konuştu.

“Tezgahın arkasında olabilir”
İtfaiye ve belediye ekiplerine haber verdiklerini söyleyen İhsan, “Tezgahları çektik. Bulamadılar. Biz de akşam malların hepsini indirdik. Bulamadık. Bir yere kaçtı. Tezgahın arkasında olabilir. Başka gidecek bir yeri yok. İçeri girince sağa sola bakıyoruz. Acil bir şey olmadıkça içeri giremiyoruz” dedi.

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