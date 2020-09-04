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Antalya'da halk otobüsü çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

ANTALYA'da park halindeki halk otobüsü bir anda alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken; otobüs kullanılmaz hale geldi.

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde yer alan otobüs depolama alanında park halinde bulunan halk otobüsünde yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle otobüs bir anda alev alırken, durumu gören çevredekiler itfaiyeye ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yaptıkları müdahale ile yangını söndürürken; otobüs kullanılamaz hale geldi.

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