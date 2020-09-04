BIST 1.076
DOLAR 7,43
EURO 8,81
ALTIN 461,56
MEDYA

Masumlar Apartmanı 1. bölüm fragmanı

Masumlar Apartmanı dizisi 1. bölümüyle 15 Eylül 2020 Salı akşamı TRT 1'de olacak. Masumlar Apartmanı'nın bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak?

Masumlar Apartmanı 1. bölüm fragmanı yayınlandı.Masumlar Apartmanı'nın ilk bölümünde neler yaşanacak? Masumlar Apartmanı 15 Eylül 2020 Salı akşamı TRT 1'de...

Safiye ve Gülben, yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han’ın dünyası İnci’yi gördüğü anda değişecek; aşk, Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
MSB'den Rusya ile tatbikat açıklaması
Dışişleri'nden flaş Yunanistan açıklaması
Fransa'dan gerginliği artıracak hamle
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (3 Eylül 2020)
Erdoğan Merkel ile Doğu Akdeniz'i görüştü
Ankara'da skandal kimyasal atık iddiası!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yeni Hayat 2. bölüm fragmanı
Sen Çal Kapımı 9. bölüm fragmanı
İstanbul'da metrobüse kurşun isabet etti
Benim Adım Melek 30. bölüm fragmanı
Çukur 94. bölüm fragmanı: 4. sezon 1. bölüm
Facebook duyurdu: Seçimlere 7 gün kala izin yok
İstanbul Beyoğlu'nda lüks otomobille karpuz satışına ceza
İlayda Akdoğan turuncu bikinisiyle nefesleri kesti! Fiziğiyle görenleri büyüledi