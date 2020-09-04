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Sahte Şeyh Fatih Nurullah'tan yeni ses kaydı!

12 yaşındaki kız çocuğunu cinsel istismardan tutuklanan Uşşaki şeyhi Fatih Nurullah'ın ikinci ses kaydı çıktı!

Cinsel istismar baba F.A. ile tutuklanan Fatih Nurullah arasında geçen bir konuşma sonrası ortaya çıktı. Nurullah’ın tutuklanmasına giden sürecin başlangıcı olan konuşmanın kaydı geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı. Skandal olayla ilgili yeni bir ses kaydı daha ortaya çıktı. İtiraflarını sürdüren sapık şeyhe, küçük kızın babası F.A., "Tüh senin Allah belanı versin. Ulan bir de peşinde 40 bin tane adam var. Sana yakışır mı" diye bağırıyor. Nurullah mahkemede de arsızca cinsel istismarı itiraf edip "Büyütülecek birşey değil" diyor.

Müridinin 12 yaşındaki kızını cinsel istismar suçundan tutuklanarak cezaevine konulan Uşşaki tarikatı şeyhlerinden 'Fatih Nurullah' takma adıyla bilinen Eyüp Fatih Şağban'ın iğrençliği itiraf ettiği ikinci ses kaydı da ortaya çıktı. İstismara uğrayan küçük kızın babası F.A.'nın 'kızıma ne yaptın' sorusu üzerine yaşananları doğruluyor.

Baba F.A. konuşmanın başında şöyle konuştu:

“Sen benim çocuğuma ne yaptın? Ben onu merak ediyorum. Ya ben senin kapına geldim, misafirine hizmet ettim. Ben senin kapında durdum ciğeri 5 para etmez Hasan ile Hüsrev'ine köpeklik yaptım, köpeklik. Çoluğumla çocuğumla onların y.. yalayacak kadar köpeklik yaptım. Bir Ramazan boyunca annem, babam, ben, A., F., E., kime hizmet ettik? 30 gün boyunca... Senin çocuğun bize 20 liralık lokumu çok gördü. Sen benim çocuğuma ne yaptın? Ben kendimden zaten geçmişim. Benim sebebim sen mi olacaksın?"

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