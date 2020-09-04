Bakan Pakdemirli alevlerin arasından dakikalarla kurtulmuş

Denizli’nin Çardak ilçesine bağlı Hayriye Mahallesi'nde dün saat 13.40 sıralarında başlayan ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangını, gece saatlerinde karşı ateş yöntemi kullanılması ve etrafının çevrelenmesiyle kontrol altına alındı. Yanan sahada havada inceleme yaptıktan sonra karadan yürütülen çalışmaları bizzat koordine eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının şiddetli olarak devam ettiği noktaları tek tek dolaşarak ekiplere yönlendirme yaptı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte kontrol altına alınan yangını havadan ikinci kez kontrol eden Bakan Pakdemirli, yangının bilançosu hakkında bilgi verdi.

“Alevlerin arasından dakikalarla kurtulduk”

Meteorolojik şartların olumsuz seyrettiğine dikkat çeken Bakan Pakdemirli, “Meteorolojik şartlar ortada. Hava maalesef o kadar sıcak ve kuru ki tüm ormanlarımız şu an neredeyse çıra gibi. Bu yüzden yangın çıkan alanların soğutma faaliyetleri yapıldıktan sonra çok sıkı takip edilmeleri gerekiyor. Arkadaşlarda devam edecekler. Çıkış sebebiyle alakalı henüz Valiliğimizde bir bilgi yok. Çok yönlü araştırma ve soruşturma devam ediyor. Herhangi bir bilgi olduğu zaman kamuoyuyla paylaşılacak. Tehlike atlattık diyemem ama büyük oranda risk geçti. Virajın olduğu bir notada yangının içerisine girdik, kenarından bakarken yangın çok hızlı ilerledi. Koşarak oradan ayrılmak zorunda kaldık. Eğer 2-3 dakika geç kalsaydık sıkıntıya düşebilirdik. Bu konuda yeterince tecrübemiz oldu ve tecrübeli arkadaşlar da yanımızdaydı. Özellikle zaman zaman yangın içerisinde de bu tarz teknik incelemeler yapmamız gerekiyor. Bundan da kaçınmayız. Karşı ateş kullandık, ulaşmaması için. Karşı ateşi yetiştiremediğimiz noktada yangın yolu aştı. Biraz da yangının uzamasının sebebi bu oldu. Yoksa gece saatlerinde yangını kontrol altına aldık diyebilmek amacımız vardı. Ama yolu bir noktada geçirdiğimiz için büyüyen yangını kontrol edip etrafını çevirmemiz gerekti ve biraz daha zaman aldı. Bütün arkadaşlarımız sabaha kadar uyumadılar. Biz de yangın bölgesinde geceyi geçirdik” şeklinde konuştu.