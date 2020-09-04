Seda Sayan Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker mafya mı sorusuna cevabı

Jülide Ateş'in sunduğu 40 programının bu hafta konuğu Seda Sayan oldu. Birbirinden çarpıcı açıklamalar yapan Seda Sayan'ın İstanbul Sözleşmesi hakkındaki düşünceleri ise en dikkat çeken açıklamalar arasında yerini aldı. Sunucu Jülide Ateş'in "Kadına şiddet sence nasıl son bulur?" sorusuna yanıt veren Sayan, İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesine karşı olduğunu söyledi. Seda Sayan şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline karşıyım. Hatta kadına şiddete cezalar daha ağır olmalı. Özellikle Emine Erdoğan Hanımefendi bu konuda çok hassasiyet gösteriyor. Özellikle rica ediyorum, bu konuya el atmalı. Her gün bir kadın "Öldürülmemi mi bekliyorsun" diye bağırıyor.''

''Sorunlarınızı çözmek için hiç mafyadan yardım istedin mi?'

''Hiçbir zaman. Ben Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i mafya olarak görmüyorum. İş insanı olarak görüyorum. Bu kullanılan tabir de hiç hoşuma gitmedi. Onlar benim dostlarım ve öyle görüyorum.''

Seda Sayan neden kendi TV kanalını kuramadı?

''Bunu ilk kez duyacak ama Acun'un alacağı kanalı önce ben alacaktım. Ama iyi ki almamışım, zarar ederdim. Acun hak etti ve başarılı oldu.''

