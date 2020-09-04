Ankara Valisi Şahin'den 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kovid-19'la mücadele kapsamında Sincan'da yapılan denetlemelere katıldı. Sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Şu anda böyle bir şey gündemimizde değil. İnşallah durumu tersine çevireceğiz. Sokağa çıkma uygulaması zor bir durum. Kısıtlama olmadan da durumu tersine çevirmek mümkün. Önce tedbirleri uygulamaya koyacağız.”

''Koronavirüs salgınında birincilik Ankara’ya yakışmadı, yakışmıyor''

Vasip Şahin, daha önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu açıklamayı yapmıştı; ''Koronavirüs salgınında birincilik Ankara’ya yakışmadı, yakışmıyor! Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün. Maalesef henüz başka bir yol, başka bir çare yok!''