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Mine Tugay paylaştı herkes gülmekten kırıldı

Sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını mest eden Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini güldürdü.

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde başrol oynayan Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Normalleşmeyle birlikte tatile çıkan ve bikinili pozlarıyla gündem olan Mine Tugay son paylaşımıyla güldürdü.

Tugay kendi gibi oyuncu olan Esra Dermancıoğlu'nun "Karşımdaki oyuncu senaryoyu kafasına göre uzattığında ve asla bitmeyen cümleler kurduğunda ben..." notuyla paylaştığı videoyu paylaştı.

Güzel oyuncu bu paylaşıma "Ben de" yorumunu yaparak güldürdü.

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