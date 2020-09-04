Fatih Nurullah ses kaydı 3 - 70 bin TL teklif ediyor ısrarla kızı telefona istiyor

Fatih Nurullah'ın sapkınlığını ortaya koyan üçüncü ses kaydı da dinleyenlerin tüylerini diken diken etti. Taciz ettiği 12 yaşındaki kızın babasını ikna etmeye çalışan Fatih Nurullah, babaya para teklif ediyor. İşte Oda TV tarafından yayınlanan 3. ses kaydındaki konuşlamalardan bölümler:



*"Sen bir Ebu Bekir olamaz mısın oğlum? Ebu Bekir gibi olamaz mısın yani? Ah seni ah, ah seni ah"

* "Bir ihtiyacın, sıkıntın, taşındın... Tamam mı? Bir hesap IBAN ver de bana bir şeyler atayım sana, oldu mu canım? Gönlünü ferah tut oğlum ya. Biz ırz, namus düşmanı mıyız? Biz 21 sene burada irşad yapmışız yani. Olmamış da bu anda mı olmuş yani? Belki de senin kızına piyango konmuş oğlum. Dur aklını başına topla. Dur bakalım, Allah kerim. Olacak bir şey yok. Dur, yaşı ufak daha. Biliyorsun, biz de büyüyelim. Hizmetlerimizi yapalım. Sırt sırta verelim oğlum. Ne var yani?"

* "Bir sıkıntın, bir şeyin oldu mu bu kapı her zaman açık. Kapıyı kaparsan, üzerine yıkılır. Açık tutarsan devamlı içinden gelir gidersin, faydalanırsın güzel kardeşim."

*"Hani bizim üzerimize de büyü, sihir yapan böyle irademizi sıfırlayan şeyler böyle var mıdır? Yok mudur? Düşmanımız çok. Vallahi kendi hareketlerime bile... Ondan sonra, anlam veremiyorum. Ben varsa bir kusurumuz küçükten kusur büyükten af F.A. ya..."

"70 değil, sana milyar feda olsun. Para, para... Benim neyim varsa senin, kafanı yorma ya."

Israrla küçük kızı telefona istedi

Baba F.A., eve geldiğini ve kızının olan biten her şeyi anlattığını söyledi. F.A., "Gidelim buralardan diyor" dedi.

Fatih Nurullah ise, telefona cinsel istismarda bulunduğu küçük kızı istedi. Baba ise telefonu vermeyeceğini söyledi. Nurullah, telefona küçük kızı isteyerek "Ver bir selam vereyim ya, ne olacak" dedi. Baba ise, telefonu vermeyeceğini söyledi. Nurullah, ısrarla telefona küçük kızı istedi.