Ece Erken'e şok! Mekanı kapatıldı

Mahmutyazıcıoğlu'na ait Bodrum Yalıkavak'taki 'Yeşilköy Cundalı' adlı mekanında müdürlük yaptığı iddia edilen Erken, büyük şok yaşadı. Mekan, Bodrum emniyeti tarafından mühürlendi. Uzun bir süredir sevgilisi ile Bodrum'da yaşayan Ece Erken olaylı bir şekilde Söylemezsem Olmaz programından da sevgilisi uğruna ayrılmıştı. Peki Bodrum'da sevgilisinin mekanında neler yaşandı? Bir süre önce ünlü sunucu Ece Erken'in müdürlüğünü yaptığı iddia edilen, sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ait Bodrum Yalıkavak'ta 'Yeşilköy Cundalı' adlı mekan bir günlüğüne kapatıldı.

Kovid-19 tedbirlerine uymadığı için kapatılan mekanda 2 Eylül gecesi çıkacak olan Hüsnü Şenlendirici'nin programı da iptal edilmek zorunda kalındı. Bodrum Kaymakamlığı koordinesindeki Emniyet Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi ekipleri, harekete geçti. Kurallara uymadığı belirlenen mekanlardan biri de ünlü sunucu Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ait Bodrum Yalıkavak'ta 'Yeşilköy Cundalı'ı çıktı.

Bodrum ilçesinde Hıfzıssıhha Meclis kararına göre Yalıkavak ve Çarşı Mahallesi'nde restoran-kafe ruhsatı ile çalışan hijyen, temizlik, maske, sosyal mesafe gibi Kovid-19 tedbirlerine uymadığı ve ruhsata aykırı gece kulübü, bar veya beach club gibi faaliyette bulunduğu tespit edildi. Bir günlüğüne mühürlenen işletmenin kapısına ekipler tarafından mühür vuruldu. 2 Eylül gecesi çıkması planlanan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin programı da iptal edilmek zorunda kalındı.

Olayın basında duyulmasından kısa süre sonra, instagram hesabından bir açıklama yapan Ece Erken konu ile ilgili; "Basının bilgisine mekan arkadaşımın. En sevdiğim balıkçı. Onun dışında alakam yok. Müdürü falan değilim. Bir araştırın bir kere olsun. "

şeklinde isyan etti.