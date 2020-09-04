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Mardin'de güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu 1 aile daha evladına sarıldı

Mardin'de güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu 1 aile daha terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan evlatlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Anadolu Ajansı

Terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren V.B, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Müdürlüğünce koordineli yapılan ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütünden kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. 

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün işlemlerini yürüttüğü V.B, anne ve babasıyla buluşturuldu. 

İl Emniyet Müdürlüğündeki buluşmada duygulu anlar yaşandı.

V.B'nin annesi, Diyarbakır'da çocukları için oturma eylemi yapan annelere selam göndererek, "6 yıldan sonra evladıma kavuştum. İnşallah herkes evladına kavuşur. Bunu istiyoruz Allah'ımızdan. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

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