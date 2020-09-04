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Antalya'da Yunus timinin ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı

ANTALYA'da otomobil ile çarpışan motosiklet polisleri ölümden döndü. Yaralı 2 polisin tedavilerinin devam ettiği aktarılırken dehşete düşüren kaza kameraya saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Olay, dün Serik ilçesi Belek Mahallesi, Acısu kavşağında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Belek'ten Serik istikametine giden Hikmet ve Erkan isimli iki polis memurunun kullandığı 07 A 8243 plakalı motosiklet, kavşakta sola dönmeye çalışan hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle polis memurlarından biri hafif ticari aracın üzerinden diğer tarafa savrulurken 2 polis memuru yaralandı. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan iki polis memuru hastaneye kaldırıldı. Polis kaza sonrası soruşturma başlatırken, yaralı polis memurlarının tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

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