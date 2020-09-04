Tarikat şeyhi Fatih Nurullah'ın ses kayıtları! Babaya para ve 'halifelik' teklif etmiş

'Bir hesap IBAN ver de bir şeyler atayım sana'

Nurullah, babaya, "Bir ihtiyacın, sıkıntın, taşındın... Tamam mı? Bir hesap IBAN ver de bana bir şeyler atayım sana, oldu mu canım?" dedi. Nurullah, babaya para teklifini "70 değil, sana milyar feda olsun. Para, para... Benim neyim varsa senin, kafanı yorma ya." ifadeleriyle dile getirdi.