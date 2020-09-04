Uşşaki şeyhi Nurullah'tan 3. ses kaydı! İstismar ettiği kızın babasına para ve 'halifelik' teklif etmiş

İkinci ses kaydında babanın azarladığı sapık şeyh Nurullah, üçüncü kayıtta, baba F.A.'ya "benim Ebu Bekirim ol" diyerek halifelik ve para teklif ediyor. Müridinin 12 yaşındaki kızını cinsel istismar suçundan tutuklanarak cezaevine konulan Uşşaki tarikatı şeyhlerinden 'Fatih Nurullah' takma adıyla bilinen, Eyüp Fatih Şağban'ın iğrençliği itiraf ettiği ikinci ve üçüncü ses kayıtları da ortaya çıktı. Üçüncü ses kaydında ise istismar ettiği kızın babası F.A.'ya "Benim Ebu Bekirim olmak istemez misin?" diyerek halifelik teklif ediyor.

Bu konuşmadan sonra şeyh Nurullah'ın cinsel istismarına uğrayan küçük kızın babası dergaha doğru yola çıkıyor ve jandarmalarla birlikte dergahı basarak Nurullah'ı gözaltına aldırıyor. Babanın, kızıyla konuşup tüm gerçeği öğrenmesinden önce gerçekleşen görüşmede, Fatih Nurullah babaya "Ne karar verdin" diye soruyor. Aldığı olumsuz yanıttan sonra Fatih Nurullah, babaya "Sen bir Ebu Bekir olamaz mısın oğlum? Ebu Bekir gibi olamaz mısın yani? Ah seni ah, ah seni ah" diye sordu. Hz. Ebu Bekir, Hz. Muhammet'in kayınpederi.

Hz. Ebu Bekir'in kızı Hz. Aişe, Hz. Muhammet ile evlenmişti. Bazı iddialara göre Fatih Nurullah bu sözüyle, kendisini peygamber ile aynı mevkide gördüğünü beyan etmiş oldu. Nurullah, babaya, "Bir ihtiyacın, sıkıntın, taşındın... Tamam mı? Bir hesap IBAN ver de bana bir şeyler atayım sana, oldu mu canım?" dedi. Nurullah, babaya para teklifini "70 değil, sana milyar feda olsun. Para, para... Benim neyim varsa senin, kafanı yorma ya." ifadeleriyle dile getirdi.

İşte o skandal telefon konuşması!