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DÜNYA

İsrail’de drone ile gökyüzünden uyuşturucu madde dağıtıldı

İSRAİL’de uyuşturucu maddenin yasal olmasını savunan bir grup, başkent Tel Aviv’de içinde söz konusu uyuşturucu maddenin bulunduğu plastik poşetleri drone ile gökyüzünden bıraktı.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de uyuşturucunun yasallaşmasını destekleyen “Green Glider” adlı grup drone yardımı ile onlarca paket uyuşturucuyu sokaklara attı.

İsrail Polis Sözcüsü yaptığı açıklamada, başkentte bulunan Rabin Meydanı’nda insansız hava aracı kullanan 30'lu yaşlarda iki kişinin olayla ilgili gözaltına alındığını aktardı. Sözcü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

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