Özgür Özel'in yaptığı terbiyesizlik: Cumhurbaşkanlığı davetiyesini yırtıp attı!

Meclis'te bir basın toplantısı düzenleyen Özel’in gündeminde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan adli açılış yılı kongresi için yollanan davetiye vardı. Kongreye gelecek olanlardan koronavirüs testi istenmesine sinirlenen Özel, alınan sağlık önemlerini eleştirdi. Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu bir hadsizlik, bu bir terbiyesizlik.

Buradan uyarıyoruz. AKP ve onu yöneten küstah akıl, bir daha CHP'ye davetiye yolladığınız herhangi bir yere böyle bir hadsizlik yapmayacaksınız. Ya davetiye yollamayın ya bu rezilliği yapmayın. Bu terbiyesizliği, yok hükmünde kabul ediyoruz ve çiğniyoruz. O sarayı yöneten küstah aklın, iğrenç yaklaşımlarından yaka silkiyoruz. Bunlarla siyaset yapmak zor." Hadi Özışık İle Abdurrahman Uzun Perde Arkası'na Özgür Özel'in bu hareketini yorumladı.