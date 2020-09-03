Fatih Nurullah nereli eşi kimdir? Uşşaki Tarikatı liderinin ses kaydı

TÜRKİYE Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın ismini son olarak müridlerine verdiği 'devleti ele geçirin' talimatı ile duydu. Fethullah Gülen'den boşalan kadroları 'ele geçirmek' isteyen Fatih Nurullah, şu günlerde ise çok çirkin bir iddia ile gündemde. Uşşaki Tarikatı'nın lideri olan Fatih Nurullah, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizden tutuklandı. Küçük kızın pedagog eşliğinde poliste verdiği ifadeler kan dondururken bir ses kaydı da ortaya çıktı. Peki kimdir bu Fatih Nurullah, Uşşaki tarikatının özelliği ne? İşte merak edilenler: