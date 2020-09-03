Fatih Nurullah nereli eşi kimdir? Uşşaki Tarikatı liderinin ses kaydı
İSTANBUL Kasımpaşa'da merkezi olan Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah tutuklandı. Fatih Nurullah'ın 12 yaşındaki kıza tacizle ilgili ses kaydı ortaya çıktı. Peki Fatih Nurullah kimdir, eşi ve çocukları kimler, aslen nereli, mazisinde neler var? İşte 'devran' zikri ile bilinen Uşşaki Tarikatı şeyhi Fatih Nurullah hakkında bilinmeyenler.
TÜRKİYE Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın ismini son olarak müridlerine verdiği 'devleti ele geçirin' talimatı ile duydu. Fethullah Gülen'den boşalan kadroları 'ele geçirmek' isteyen Fatih Nurullah, şu günlerde ise çok çirkin bir iddia ile gündemde. Uşşaki Tarikatı'nın lideri olan Fatih Nurullah, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizden tutuklandı. Küçük kızın pedagog eşliğinde poliste verdiği ifadeler kan dondururken bir ses kaydı da ortaya çıktı. Peki kimdir bu Fatih Nurullah, Uşşaki tarikatının özelliği ne? İşte merak edilenler:
Öncelikle Fatih Nurullah hakkındaki bilgileri paylaşalım. 58 yaşında olan Fatih Nurullah, İstanbul doğumlu. Babasınının ismi Hasan, annesinin adı Bedriye. Fatih Nurullah baba tarafından aslen Sivas Divriğili. 1973 yılında İstanbul'da Özdemiroğlu ilk okulu, 1976 yılında Kemal Atatürk ortaokulunu bitiren Fatih Nurullah, 1979 yılında Haydarpaşa Erkek lisesinden mezun oldu.
Milli güreşçi : Uşşaki Tarikatı lideri olarak ortaya çıkmadan önce Fatih Nurullah'ın çok farklı bir geçmişi var. Liseden sonra İstanbul Üniversitesi Spor akademisi mezunu olan Fatih Nurullah, Milli güreşçi oldu. Güreş yaptığı dönemde 57 kiloda Türkiye şampiyonluğu ve balkan üçüncülüğü elde etti.
Fatih Nurullah'ın eşi ve çocukları : Uşşaki tarikatı lideri 1984 yılında askerliğini yaptıktan 3 yıl sonra Ümran Nurullah ile evlendi. Bu evlilikten 1'i kız 3'ü erkek 4 çocuğu var. Nurani TV isminde bir kanalı olan Fatih Nurullah, eşini ve çocuklarını perde arkasında tutuyor. Ne zikirlerinde ne de etkinlerinde karısı Ümran Nurullah yer almıyor.