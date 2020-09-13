CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk takıntısı! CHP çok fena karıştı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Atatürk demek istemediğini onun için sadece "Gazi Mustafa Kemal" demeyi tercih ettiğini söyledi. CHP tabanından ve CHP'li siyasetçilerden tepki yağdı...

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, internet ortamında yapılan Taksim Toplantıları'nın onur konuğu oldu ve Atatürk konusundaki takıntısını ifşa edince ortalık fena karıştı. Toplantı CHP'nin 97. kuruluş yıldönümüne denk gelen 9 Eylül günü yapıldı.

Toplantıda bir sunum yapıp, katılımcıların sorularını yanıtlayan Kaftancıoğlu, yaklaşık 1.5 saatlik konuşmasında Atatürk'e atfen üç kez “Gazi Mustafa Kemal” ismini kullandı.

Bu durum, katılımcılar arasında yer alan gazeteci Uluç Gürkan'ın gözünden kaçmadı. Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi Uluç Gürkan, Kaftancıoğlu'na “Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi” diye sordu.

'Kendimi ait hissettiğim ifade'

Kaftancıoğlu'nun yanıtı ise şu oldu: “Kişilerin isimlerinden söz ederken belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum.”

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını yanlış buluyor

“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını militer bulan Kaftancıoğlu’nun, “Mustafa Kemal’in yoldaşlarıyız” demeyi tercih ettiği de bu ifade ile yeniden akıllara geldi.

CHP'liler fena kızdı

Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk dememesi, CHP'lileri de oldukça kızdırdı. Kaftancıoğlu'nu tepki gösteren partililer, sosyal medya hesaplarından büyük harflerle Atatürk yazmaya başladı. Tartışmaların parti içerisinde uzun süre devam edeceği tahmin ediliyor.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve partimiz CHP'nin kurucusudur. Adını her yerde ve her koşulda; onurla, gururla söyleriz. ATATÜRK'e bir kez daha saygı ve şükranımı sunuyor, "iki eseri"ne ve ismine her zaman sahip çıkacağımızı bir kez daha ilan ediyorum. pic.twitter.com/sfgAwUZqIo — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) September 13, 2020

'Onurla gururla her ortamda soyadını söyleriz'

Gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından "Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve partimiz CHP'nin kurucusudur. Adını her yerde ve her koşulda; onurla, gururla söyleriz. ATATÜRK'e bir kez daha saygı ve şükranımı sunuyor, "iki eseri"ne ve ismine her zaman sahip çıkacağımızı bir kez daha ilan ediyorum" dedi.

Atatürk zaferin adıdır

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya hesabından "ATATÜRK zaferin adıdır" dedikten sonra şunları söyledi: "Yedi düveli geldikleri gibi gönderen O'dur. 30 Ağustos Meydan Muharebesi'nin 99. yılı kutlu olsun. Ordular yenilir millet yenilmez. Çünkü hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O Satıh bütün vatandır. ATATÜRK- Mihri Müşfik'in fırçasından."

“M.Kemal’in Askeri” olmayı reddeden,ATATÜRK soyadı ile de sorunlu bir CHP İL BAŞKANI.

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Atatürk’e atfen”Gazi Mustafa Kemal”ismini kullanmayı tercih ettiğini söyleyen CHP İst İl Bşk Canan Kaftancıoğlu:”Kendimi ait hissettiğim bir ifade’ – Sözcü Gazetesi https://t.co/GSifTXugok — Hüsnü Bozkurt (@HsnBozkurt) September 13, 2020

'Atatürk soyadıyla sorunlu bir CHP il Başkanı var'

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt Sözcü Gazetesi'nde Serpil Yılmaz'ın köşe yazısının linkini paylaşarak tepkisini gösterdi. Kaftancıoğlu için ise şunları ekledi: "M. Kemal'in Askeri" olmayı reddeden, ATATÜRK soyadı ile de sorunlu bir CHP İL BAŞKANI !!! Atatürk'e atfen "Gazi Mustafa Kemal" ismini kullanmayı tercih ettiğini söyleyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: "Kendimi ait hissettiğim bir ifade' – Sözcü Gazetesi"

"Bu kimsenin ne haddi ne de hakkıdır"

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekcan: "Bütün kurucu liderler siyasal tarihte soyadlarıyla yer alırlar. Bu saygınlık kimsenin lütfuna bağlı değildir. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük devrimcisi, kurucusu ve liderini ismiyle anmak laubaliliği hiç kimsenin ne haddi ne de hakkıdır. ATATÜRK'e layık olmak da bir erdemdir."

"Atatürk'ün ruhu şad olsun"

CHP PM Üyesi Eren Erdem ise SAKARYA Meydan Muhaberesi üzerinden tepkisini gösterdi. Erdem aynen şunları söyledi: "Tam 99 yıl geçti. Emperyalist işgal ve sömürgeciliğe karşı verilen kurtuluş savaşının dönüm noktası olan #SakaryaMeydanMuharebesi nin üzerinden 99 yıl geçti. O büyük mücadelenin mimarları, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun"

"Atatürk Türkiye'dir"

CHP Üyesi Çetin Çapan Atatürk demekten onur duyduğunu ve onur duymayanların bu onuru anlayamayacağını #AtatürkTürkiyedir diyerek söyledi: "Mustafa Kemal'e #Atatürk demekten her zaman onur duydum, bu onuru yaşamaya devam edeceğim. #AtatürkTürkiyedir"

"Yeni bir kurucu partiye ihtiyaç var"

Gelişim ve Demokrasi Partisi Kurucu Platformu Özlem Ağırman ise yeni kurucu bir partinin gerektiğini vurguladığı Twitter'daki iletisinde şu satırlara yer verdi: "Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve CHP'nin kurucusudur. Ona Atatürk diyemeyenlerin CHP'si haline gelmiş, kullanım ömrünü doldurmuştur CHP. El birliği ile 1919 ruhuyla yeni bir kurucu parti inşasının zamanıdır. Ülkenin buna ihtiyacı var."

"Kendi düşüncelerine uygun partilere gidebilirler"

CHP Şerafettin Turpçu ise şunları kaydetti: "CHP her göreve gelenin kendisine göre tarifler ve icatlar yapacağı, içine her şeyin atılacağı bir bulamaç değildir. ATATÜRK ve ESERLERİNİ beğenmeyenler: Kendi düşüncelerine uygun partilere ya da yeni kuracakları partilere gidebilirler..." Turpçu bir başka iletisinde ise şunları dile getirdi: "Uçak fabrikalarını kapatıp uçak, Hıfzıssıhha'yı kapatıp aşı, Pandemi hastanesini kapatıp şifa bulama! Eğitim devrimini Arap çölüne çevir. Sayısız eserleri olan Atatürk'ün adını Erdoğan söylerken, Gül'ümüz tam hecelerken, İl başkanımız Atatürk üzerinden yeniden lügat parçalıyor!"

Ardından bir başka milletvekiline şu yorumu yaptı: "Türkiye'nin ve CHP'nin kurucusunun ismini doğru okumayan, İsmine ve eserlerine lügatlar uyduranın, en büyük ilimizde il başkanı da olsa KURUCUNUN Partisinde ne işi olur, neyi temsil eder?! Ben ABD'nin bölücü BOP'uyla garnizon PKK-PYD devletine hayır demeyen CHP'liye CHP'li demem!"