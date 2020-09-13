E-Scooter Yönetmeliği'nde ilk adım atıldı! Yerli olan kazanacak

"Paylaşımlı E-Scooter İşletmeciliği Yönetmeliği'ne ilişkin ilk belirlemeler yapıldı" diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Araçların kullanımı ile ilgili kamu-özel sektör iş birliği önemli." Düzenlemeye göre, e-scooterda yerli olan kazanacak...

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter gibi mikro hareketlilik sistemlerine yönelik standartların belirlenmesi noktasında ilk adımı attı. Bakan Adil Karaismailoğlu’nun başkanlığında toplanan ve sektördeki paydaşların katılımı ile gerçekleşen Mikro Hareketlilik Odak Grup Toplantısı’nda sektöre ilişkin düzenlemelerde yer alması planlanan standartlara yönelik ilk taslak belirlendi. Buna göre e-scooter’da faaliyet izin belgesi almak isteyen firmalardan, mobil uygulama sahibi olma ve sunucuların Türkiye'de bulunması gibi şartlar aranacak.

Bakan Karaismailoğlu, 83 milyonu aşan ülke nüfusunun yüzde 92’sinden fazlasının şehir ve ilçe merkezlerinde yaşadığına işaret ederek, mikro hareketlilik araçlarının çevreci yanı ile şehiriçi ulaşımında önemli bir yeri olacağını söyledi. Karaismailoğlu, “Ancak emniyet önlemlerinin yanında araç ve şirketlerin lisanslarının olmaması sorunuyla karşı karşıyayız. Bu araçların kullanımı ile ilgili engellerin aşılması için kamu-özel sektör iş birliği önemli. Bu nedenle sektörde standartlarımızı oluşturuyor, vatandaşlarımızın hem güvenliğini hem de en iyi standartlarda hizmet almasını sağlıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; daha önce online olarak gerçekleştirilen bisiklet ve elektrikli scooter ile ilgili Mikro Hareketlilik Odak Grup Toplantısı’nın ikincisi sektör temsilcilerinin katılımı ile Bakan Karaismailoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ulusal ve uluslararası başlıkları ile şehir yaşamına hareket ve özgürlük katan, çağdaş mikro ulaşım sistemlerinin geleceği derinlemesine masaya yatırılırken, sektörün şu anki durumunun yanı sıra sağlanması gereken standartlara yönelik ilk belirlemeler de yapıldı.

Toplantıda, dünya çapında paylaşımlı 4.6 milyon e-scooter sayısının 2024’e kadar 6 katına çıkacağı tahmin edildiğine işaret edilirken, dünyada yıllık 1,7 milyar ton karbon salınımının mikro hareketlilik araçları ile azaltılmasının beklendiğine dikkat çekildi.

Çevreci ve Hayatı Kolaylaştıran Projeler İçin Somut Adımlar

Toplantıda konuşan Bakan Karaismailoğlu, bilgi ve iletişim teknolojilerinin, baş döndürücü bir hızla gelişirken yeni ihtiyaç ve beklentiler ile farklı eğilimlerin ortaya çıktığını söyledi. Son dönemde özellikle verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci ve katma değer sağlayan akıllı ulaşım sistemlerinin ön plana çıktığının altını çizen Karaismailoğlu, “Bizler de bu döneme entegrasyonumuzu hızla tamamlamak için önemli projeleri hayata geçiriyoruz” dedi. Bu artışın beraberinde; ulaşım ve trafik gibi sorunları da getirdiğini söyleyen Karaismailoğlu, Bakanlık olarak, bu sorunları çağdaş, çevreci ve hayatı kolaylaştıran proje ve yaklaşımlarla çözmek için somut adımlar attıklarını vurguladı.

Türkiye’de 35 Bin E-Scooter Kullanılıyor

Bakan Karaismailoğlu, 83 milyonu aşan ülke nüfusunun yüzde 92’sinden fazlasının şehir ve ilçe merkezlerinde yaşadığına da dikkat çekerek, “Şu anda Türkiye’de 35 bin e-scooter, 3 milyonu aşkın vatandaşımız tarafından kullanıyor. Ancak özellikle salgın döneminde, alternatif ulaşım araçlarına olan talep ve bu araçların trafikte varlığı hızla arttı. Biz de günün şartlarına ve beklentilere uygun, yenilikçi bir hareketlilik sistemi oluşturmak amacıyla çalışmalarımıza hız verdik” dedi. Mikro hareketlilik araçlarının gürültüsüz olmalarının yanı sıra, karbon emisyonu açısından çevre dostu sistemler olduğunu da kaydeden Karaismailoğlu, bu noktada mikro hareketlilik araçlarının yaygınlaşması, belli standartların ve güvenli seyahatin sağlanması amacıyla düzenleme yapılması için adım attıklarını kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, “Tüm çalışmalar sonucunda vizyonumuzu tüm ulaşım hatlarımızda, yol kapasitemizin ve enerjinin verimli kullanılması, seyahat sürelerinin ve çevreye verilen zararın azaltılması, hareketliliğin sağlanması ile birlikte trafik güvenliğinin artırılması olarak belirledik. Bu doğrultuda, araçların kent içi yol güvenliğine etkileri, altyapı ile ilgili ortaya çıkacak ihtiyaçlar ve kullanım koşullarını düzenlemek amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca işletmeciler arasında rekabetin sağlanması ve yeniliklerin teşvik edilmesi, etkin, verimli ve çözüm odaklı bir mikro hareketlilik sistemini oluşturmak istiyoruz. Girişimcilerin önünü açmak ve gerekli çalışmalara destek vermek amacıyla, bakanlıklar, yerel yönetimler, reel sektör ve sivil toplum örgütleri arasındaki eşgüdümü önemsiyoruz ”diye konuştu.

Yönetmelikte ilk belirlemeler yapıldı

Karaismailoğlu, kullanıcı yaş sınırının belirlenmesi, kullanım ve güvenlik aksesuarlarında zorunluluk getirilmesi, hız sınırlarının ve şehir içi kullanım güzergahlarının belirlenmesi gibi birçok konuda düzenleme yapılacağını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, “Emniyet önlemlerinin yanında araç ve şirketlerin lisanslarının olmaması sorunuyla karşı karşıyayız. Bu araçların kullanımı ile ilgili engellerin aşılması için, kamu-özel sektör iş birliği önemlidir. Bu nedenle sektörde standartlarımızı oluşturacağız, vatandaşlarımızın hem güvenliğini hem de en iyi standartlarda hizmet almasını sağlayacağız” dedi. Karaismailoğlu, yapılan toplantıların ardından ‘Paylaşımlı E-Scooter İşletmeciliği Yönetmeliği’ne ilişkin ilk belirlemelerin yapıldığını bildirdi.

Yönetmelikte şehirlerarası yollar ve azami hız sınırı 50 km/saat üzerinde olan karayollarında da kullanılmaması öngörülüyor. Birden fazla kişi e-scooter'ı aynı anda kullanamayacak. E-scooter'da kişisel eşya harici, eşya taşınamayacak. Yayaları ve dezavantajlı grupları (engelli/yaşlı) tehlikeye sokmayacak şekilde kullanılacak. Ayrıca her şehirde toplu taşıma araçları ile entegre olacak şekilde kullanım planlaması yapılacak. Kask, dizlik, reflektör ve ceket gibi koruyucu ekipman kullanımı teşvik edilecek.

Yerlilik Teşvik Edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından çıkartılacak düzenlemede yerlilik de teşvik edilecek. Taslağa göre, yerli yazılım ve donanım kullanılması teşvik edilecek ve yerli ürün kullanan firmalara kolaylıklar sağlanacak. E-Scooter'ların belirli bölgelere yığılmalarının önüne geçilecek. Çağrı merkezi/ mobil uygulamar üzerinden kullanıcılara destek sağlanacak. Kamu nizamını bozmayacak şekilde, görüntü kirliliği oluşturmayacak şekilde kullanımı sağlanacak. Yerli ve milli üretim de desteklenecek.